Web-дизайнер

Здравствуйте, Нужен опытный дизайнер для создания сайтов. Качественно, красиво, оперативно. Умение работать как в фотошопе так и в кореле. Флеш будет преимуществом. Если умеете верстать под Joomla! 1.5 то, также это будет большой плюс! Желательно дивами, но ...