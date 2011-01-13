Web-дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт31 заявка474 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Трубется web-дизайнер

Примерный фронт работ в месяц:

1-2 дизайн сайта

1-2 логотипа

5-10 баннеров

Желательно знание Flash.

Умение творчески мыслить.

13 лет назад
zoker
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Дизайнер на долговременное сотрудничество

    $40

    Нужен дизайнер для создание УНИКАЛЬНЫХ макетов сайтов. От вас макет в .psd в основном это только главная страница. Сайты практически все однотипные новостные. Темы будут рода здоровье, женский журнал, мужской, спортивные сайты, новости определенных тематик ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Технический дизайнер в офис Санк- Петербург

    $2000

    Юзабилити, сетка, подготовка макетов для верстальщика. Верстальщик очень злой. Доработка за креативными дизайнерами, чистка и глажка макетов. Так же необходимо знание системы работы Стива Джобса и очень мощные аналитические способности. Не обязательно ни рисунок от руки, ни ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайнер

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется удаленный дизайнер. Необходимо разрабатывать дизайны для сайтов. Также есть проекты по созданию различных элементов сайта (шапок, галерей), логотипов, фавиконов и т.п. Работа происходит попроектно - я присылаю ТЗ, вы говорите цену и сроки, ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен веб-дизайнер для постоянного сотрудничества

    $50

    Очень хотим видеть в команде опытного веб-дизайнера. Требования: 1. Создание дизайна сайта в разных стилях (web 2.0, калассика, Luxury, интернет-магазины) 2. Разработка логотипов и корпоративной символики (визитки, фирменные бланки, конверты и т.п.) 3. Дизайн для печати (буклеты, листовки, флайеры ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайнер сайтов по подряду

    Здравствуйте, Нужен опытный дизайнер для создания сайтов. Качественно, красиво, оперативно. Умение работать как в фотошопе так и в кореле. Флеш будет преимуществом. Если умеете верстать под Joomla! 1.5 то, также это будет большой плюс! Желательно дивами, но ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен веб-дизайнер на длительное сотрудничество

    Нужен веб дизайнер для удалённой работы в паре. Требования: 1. Умение работать в векторных и растровых программах 2. Уметь делать уникальные и креативные дизайны 3. Адекватность и ответственность 4. Связь через skype или ICQ Плюсы: + Умение делать flash анимацию + Умение наризать ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен дизайнер удаленно

    - Дизайнер сайтов . Опыт работы. Умение работать в векторных и растровых программах обработки графики. Умение создавать красивые FLASH-анимации приветствуется. Желательно,уметь нарисовать и сверстать шаблон для JOOMLA 1.5. ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-дизайнер/иллюстратор

    Нужен дизайнер и (или) иллюстратор на удаленную работу. +знание растового, векторного, 3д редакторов. +Часто в сети (скайп) +Страховка в проектах. Работа помощником (часовая) В общем пишите все кто что-то умеет. Но при этом не забывайте про портфолио ;)

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайнер в офис срочно

    $1300

    Здравствуйте! Мы ищем дизайнера для постоянной работы в офисе ( Москва, ЦАО). У нас дружный коллектив и отличное начальство ))) Зарплата по итогам собеседования, ориентировочно 35-45 тыс руб/мес. Присылайте информацию о себе [email protected] , звоните 8 905 792 ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем дизайнера на постоянку

    Студии нужен вменяемый, исполнительный дизайнер, проектировщик интернет магазинов, с хорошим портфолио, регулярной обратной связью, желанием поработать и СОВМЕСТНО с нами заработать. Можем сработать с командой. Неисполнительные, не умеющие ценить время и деньги, даже не пишите, ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад