Дизайнер сайтов

$250
Дизайн сайтовЗавершен34 заявки452 просмотра
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Требуется веб-дизайнер для удаленной работы на постоянной основе. 2-4 проекта в месяц. 50-250 у.е. за каждый проект.

Оригинальсность идей, качество работы,ответственность и порядочность. Умение работать в срок. Портфолио обязательно. Схема работы-высылаю бриф, обсуждаем что к чему и начинаем работать. Как правило сроки 5-7 дней на один проект.

Со своей стороны гарантирую-порядочность и оплату по договоренности в срок.

Если есть вопросы-в личку пишите. Мне нужен один дизайнер, но надежный и порядочный!

13 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Mariya_web
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад
$250
Отличный исполнитель!Надеюсь, что и дальше будет на таком же высоком уровне исполнено: в срок и с любовью к проекту! Благодарю!
Очень понравилось работать с Александром. Чёткая постановка задачи, понимание процесса, своевременная оплата. Рекомендую как отличного заказчика.
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