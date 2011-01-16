Дизайнер сайтов

Требуется веб-дизайнер для удаленной работы на постоянной основе. 2-4 проекта в месяц. 50-250 у.е. за каждый проект.

Оригинальсность идей, качество работы,ответственность и порядочность. Умение работать в срок. Портфолио обязательно. Схема работы-высылаю бриф, обсуждаем что к чему и начинаем работать. Как правило сроки 5-7 дней на один проект.

Со своей стороны гарантирую-порядочность и оплату по договоренности в срок.

Если есть вопросы-в личку пишите. Мне нужен один дизайнер, но надежный и порядочный!