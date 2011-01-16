Дизайнер сайтов

Здравствуйте. В начинающую веб-студию требуются верстальщики, программисты, дизайнеры. Собирается команда на постоянную основу, будет производиться отбор. Скажу честно, золотых гор не обещаю, собираю команду единомышленников. Примеры работ обязательны. Всем кому интересно откликайтесь. Все подробности при личной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется веб-дизайнер для удаленной работы на постоянной основе. 2-4 проекта в месяц. 50-250 у.е. за каждый проект.
Оригинальсность идей, качество работы,ответственность и порядочность. Умение работать в срок. Портфолио обязательно. Схема работы-высылаю бриф, обсуждаем что к чему и начинаем работать. Как правило сроки 5-7 дней на один проект.
Со своей стороны гарантирую-порядочность и оплату по договоренности в срок.
Если есть вопросы-в личку пишите. Мне нужен один дизайнер, но надежный и порядочный!
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