Требуются верстальщики, программисты, дизайнеры

Дизайн сайтовЗакрыт28 заявок467 просмотров
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Здравствуйте.

В начинающую веб-студию требуются верстальщики, программисты, дизайнеры. Собирается команда на постоянную основу, будет производиться отбор. Скажу честно, золотых гор не обещаю, собираю команду единомышленников. Примеры работ обязательны. Всем кому интересно откликайтесь. Все подробности при личной переписке.

13 лет назад
sergej460
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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