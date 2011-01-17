Web-дизайнер

Постоянная работа на полный рабочий день с окладом

Время работы: с 10.00 до 19.00 по Москве (кроме выходных)

Обязательное нахождение "он-лайн" в это время по ICQ, Skype

Опыт работы по специальности от 2х лет

Основные обязанности: разработка макетов сайтов, контент-дизайн, графические иллюстрации, иконки;

Обязательно отличное владение Photoshop

Рассматриваем всех соискателей с обязательным указанием желаемого оклада и подробным портфолио

Пишите в проект и оставляйте, пожалуйста, ваши контакты. Лучше ICQ.