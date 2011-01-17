Требуется профессиональный Web дизайнер

Помимо основного направления (интернет магазины) появляются заказы на сайты, в которых нужен полноценный дизайн с нуля или на основе шаблона или редизайн существующего сайта. Ищу адекватного дизайнера, который хорошо верстает. Или верстальщика, которых свободно работает с ...
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Веб студия ищет талантливого профессионального web дизайнера, для сотрудничества на постоянной основе.
Оплата сдельная. Цены договорные. Предоплата на половине пути работ и остаток по ее окончанию.
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