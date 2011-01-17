Требуется профессиональный Web дизайнер

$500
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Веб студия ищет талантливого профессионального web дизайнера, для сотрудничества на постоянной основе.

Оплата сдельная. Цены договорные. Предоплата на половине пути работ и остаток по ее окончанию.

13 лет назад
montezun
Руслан 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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