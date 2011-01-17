Дизайнер + верстальщик, попроектно

Добрый день - команда веб студии ищет талантливого профессионального web диза, для сотрудничества на постоянной* основе. В связи с потребностью повышения качества финальных макетов для некоторых проектов. Требования к исполнителю: Навыки рисование - художественная школа (обязательный минимум). Знание Corel ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Помимо основного направления (интернет магазины) появляются заказы на сайты, в которых нужен полноценный дизайн с нуля или на основе шаблона или редизайн существующего сайта.
Ищу адекватного дизайнера, который хорошо верстает. Или верстальщика, которых свободно работает с графическими материалами. Мы сработаемся если:
- Вы ответственны и всегда выполняете свои обязательства.
- Вы адекватны, понимаете стоимость тех или иных работ и то, что заказчик - не идиот :)
- С Вами легко и приятно общаться. "Эй,чувак - есть заказы то?" - плохой пример делового общения.
- С Вами можно заключить договор.
Территориально - я в Екатеринбурге. Но разница во времени 2-3 часа не пугает. Более 3 часов - думаю будет сложно.
Работа попроектная, всегда поэтапная оплата на карту или Яндекс.Деньги.
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