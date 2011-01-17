Дизайнер + верстальщик, попроектно

Помимо основного направления (интернет магазины) появляются заказы на сайты, в которых нужен полноценный дизайн с нуля или на основе шаблона или редизайн существующего сайта.

Ищу адекватного дизайнера, который хорошо верстает. Или верстальщика, которых свободно работает с графическими материалами. Мы сработаемся если:

- Вы ответственны и всегда выполняете свои обязательства.

- Вы адекватны, понимаете стоимость тех или иных работ и то, что заказчик - не идиот :)

- С Вами легко и приятно общаться. "Эй,чувак - есть заказы то?" - плохой пример делового общения.

- С Вами можно заключить договор.

Территориально - я в Екатеринбурге. Но разница во времени 2-3 часа не пугает. Более 3 часов - думаю будет сложно.

Работа попроектная, всегда поэтапная оплата на карту или Яндекс.Деньги.