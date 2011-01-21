Разыскивается web-дизайнер

Требования: Высшее или незаконченное высшее образование; Творческий склад ума; Знание основ композиции; Знание пакета Adobe (Adobe Photoshop, Adobe Illustator); Знание пакета Corel; Ориентация в современных тенденциях дизайна; Умение работать с разными графическими стилями; Опыт работы от 2 лет; Обязанности: Создание ...
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Разыскивается трудолюбивый и ответственный web-дизайнер.
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