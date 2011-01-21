Web-дизайнер

Постоянная работа на полный рабочий день с окладом Время работы: с 10.00 до 19.00 по Москве (кроме выходных) Обязательное нахождение "он-лайн" в это время по ICQ, Skype Опыт работы по специальности от 2х лет Основные обязанности: разработка макетов сайтов, ...