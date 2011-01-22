Требуются дизайнеры

Помимо основного направления (интернет магазины) появляются заказы на сайты, в которых нужен полноценный дизайн с нуля или на основе шаблона или редизайн существующего сайта. Ищу адекватного дизайнера, который хорошо верстает. Или верстальщика, которых свободно работает с ...