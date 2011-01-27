Несрочо требуется дизайнер (Flash опционально)

Что мне нужно (в заявке указывайте по каким пунктам Вы готовы работать):

1. Бюджетные дизайны.

2. Стандартные дизайны.

3. Иногда возникает потребность в очень специфических или сложных работах – там дороже по согласованию.

4. Flash – банеры/сайты/менюшки и т.п.

Требования к людям, отписывающимся в проекте:

1. Пишем именно те цены по которым Вы хотите работать. Если на постоянной основе готовы делать скидки, то пишем цены на разовые заказы (начнем с этого) и цены в случае действительно постоянного сотрудничества.

2. Вы должны понимать как делается верстка, программирование и по возможности избегать таких дизайнерских решений, которые будут создавать проблемы верстальщику или программисту. Трудностей не боимся, но лишние усложнения тоже ни к чему.

3. Вы должны быть доступны на связи хотя бы пару часов утром/днем и пару часов вечером. В идеале я хочу иметь под рукой человека на которого можно рассчитывать и брать заказы не задумываясь сделает он его или нет и не пропадет ли он на неделю.

Что я предлагаю:

1. Постоянные заказы (сейчас не много, но чем дальше тем больше)

2. Оплата сразу по факту выполнения задания и внесения всех правок по Webmoney ( WMZ или WMR на Ваш выбор )

3. Адекватные задания, почти всегда с запасом для творчества. Особенно на личных проектах я указываю направление и во многом полагаюсь на Ваш вкус.

Что я хочу узнать о Вас:

1. Указать цены на те виды работ, которые перечислены в самом начале (можно вилку цен для каждого пункта).

2. Несколько примеров работ (это обязательно – без примеров не стоит оставлять заявок вообще)

3. Примерное время когда вы бываете онлайн и контакты для связи (скайп, аська)

Прошу не писать в личку и куда-либо еще – все заявки оставляем только здесь в проекте. Я ищу человека очень неспешно и возможно обращусь к Вам не прямо сейчас, а со временем. Обязательно оставляйте контакты.

Спасибо всем, кто внимательно дочитал до конца. Заявки скрыты.