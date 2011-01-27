Несрочо требуется дизайнер (Flash опционально)

Для долгосрочного сотрудничества на постоянной основе требуется профессиональный веб-дизайнер с глубокими знаниями и опытом работы с HTML/CSS, Jquery. Также необходимым условием является опыт создания уникального дизайна сайтов в стиле Web 2.0 style. Если вы заинтересованы, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что мне нужно (в заявке указывайте по каким пунктам Вы готовы работать):
1. Бюджетные дизайны.
2. Стандартные дизайны.
3. Иногда возникает потребность в очень специфических или сложных работах – там дороже по согласованию.
4. Flash – банеры/сайты/менюшки и т.п.
Требования к людям, отписывающимся в проекте:
1. Пишем именно те цены по которым Вы хотите работать. Если на постоянной основе готовы делать скидки, то пишем цены на разовые заказы (начнем с этого) и цены в случае действительно постоянного сотрудничества.
2. Вы должны понимать как делается верстка, программирование и по возможности избегать таких дизайнерских решений, которые будут создавать проблемы верстальщику или программисту. Трудностей не боимся, но лишние усложнения тоже ни к чему.
3. Вы должны быть доступны на связи хотя бы пару часов утром/днем и пару часов вечером. В идеале я хочу иметь под рукой человека на которого можно рассчитывать и брать заказы не задумываясь сделает он его или нет и не пропадет ли он на неделю.
Что я предлагаю:
1. Постоянные заказы (сейчас не много, но чем дальше тем больше)
2. Оплата сразу по факту выполнения задания и внесения всех правок по Webmoney ( WMZ или WMR на Ваш выбор )
3. Адекватные задания, почти всегда с запасом для творчества. Особенно на личных проектах я указываю направление и во многом полагаюсь на Ваш вкус.
Что я хочу узнать о Вас:
1. Указать цены на те виды работ, которые перечислены в самом начале (можно вилку цен для каждого пункта).
2. Несколько примеров работ (это обязательно – без примеров не стоит оставлять заявок вообще)
3. Примерное время когда вы бываете онлайн и контакты для связи (скайп, аська)
Прошу не писать в личку и куда-либо еще – все заявки оставляем только здесь в проекте. Я ищу человека очень неспешно и возможно обращусь к Вам не прямо сейчас, а со временем. Обязательно оставляйте контакты.
Спасибо всем, кто внимательно дочитал до конца. Заявки скрыты.
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