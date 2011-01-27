Требуется веб-дизайнер

Для выполнения ряда задач по макетированию сайтов нужен веб-дизайнер в Екб. связь: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для долгосрочного сотрудничества на постоянной основе требуется профессиональный веб-дизайнер с глубокими знаниями и опытом работы с HTML/CSS, Jquery. Также необходимым условием является опыт создания уникального дизайна сайтов в стиле Web 2.0 style. Если вы заинтересованы, вышлите, пожалуйста своё резюме, информацию о предыдущих проектах. Нас в первую очередь интересует ваш опыт создания уникального дизайна с набросков.
Оплата:
- оклад 700 USD в месяц + бонусы
Если вы готовы присоединиться к международной команде профессиональных web-разработчиков и для вас немаловажен перспективный карьерный рост, вышлите, пожалуйста, своё резюме и информацию по предыдущим проектам на адрес [email protected] Пожалуйста, не указывайте проекты, выполненные командой дизайнеров. Нас интересует исключительно ваш личный опыт.
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