Веб-дизайнер в Екатеринбурге

Нужен дизайнер для периодического выполнения работы. Будут требоваться элементы сайтов, баннера, иконки. От кандидата важно прежде всего качество работы. Кидайте ссылки на ваше портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для выполнения ряда задач по макетированию сайтов нужен веб-дизайнер в Екб.
связь: [email protected]
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется PHP, JS программист для долгосрочного сотрудничества. Работа удаленная. Напишите все , что посчитаете нужным о себе. Приведите примеры работ.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуются на окладно-премиальную работу web- дизайнеры. Интересуют одаренные работники и без опыта дизайна сайтов. Обязательно показать любые работы. Месячная оплата от 200$ до 500 $.Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Компания Abiatec срочно ищет талантливого web-дизайнера с опытом работы, предпочтительно на полную ставку. (можно студента 5го курса) Офис в центре Минска, рядом метро Академия Наук. Уровень зарплаты по собеседованию. Оставляйте в заявках ссылку на портфолио.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Разыскивается трудолюбивый и ответственный web-дизайнер. Примеры работ и стоимость сбрасывайте на почту Спасибо за внимание!Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Требования: Высшее или незаконченное высшее образование; Творческий склад ума; Знание основ композиции; Знание пакета Adobe (Adobe Photoshop, Adobe Illustator); Знание пакета Corel; Ориентация в современных тенденциях дизайна; Умение работать с разными графическими стилями; Опыт работы от 2 лет; Обязанности: Создание ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
Приветствую! Сами не справляемся с объемом заказов и срочно ищем дизайнера сайтов в нашу команду! HELP!!! Интересуют как дизайнеры предпочитающие рисовать сайты насыщенные графикой, так и любители информационного дизайна! Ориентировочная стоимость: 130-500$ за проект.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ишим единомышленника для организации полноценной Web-Студии. Есть Все хостинг, домин, CMS, web-программист, менеджер по работе с клиентами … Нет дизайна и дизайнераДизайн сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $800
Нужен дизайнер-верстальщик на постоянную работу.Создается новый информационно- новостной портал,с множеством полноценных разделов и большим кол-ом сервисов !Работа в офисе,город Москва.Работа в офисе через месяц где то.Пока можно выполнять работу на удаленке.Писать все предложения и резюме ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $200
Ищю человека для плодотворного сотрудничества, желательно ответсвенного. Дизайн сайтов + порезка (верстка) ориентировочно 1000 грн Баннеры для разных компаний (робота периодичная)Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт13 лет назад