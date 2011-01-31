Wеb-дизайнер на удаленную работу

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок400 просмотров
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Доброго времени суток!

Мы – NikitaOnline, ведущий производитель и издатель компьютерных игр и онлайн-сервисов с 1991г.

Мы ищем WEB-дизайнеров на free-lance!

Работа на постоянной основе, оплата по часам, учет времени в GoogleDocs

Мы нацелены на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество. С кандидатами, успешно сдавшими тестовое задание, заключаем договор.

У нас есть ряд требований к кандидатам:

1. Присутствие в сети в рабочее время

2. Четкое соблюдение сроков сдачи работы

3. Желание заказчика – закон

4. Желательно проживание в Москве (но не критично)

Вот такого уровня дизайн нам нужен:

www.rzonline.ru

www.karosgame.ru

promo.karosgame.ru/1/

promo.rzonline.ru/red/

www.4sonline.ru

www.fantazium.ru

www.dragononline.ru

Основные задачи:

• дизайн сайтов

• дизайн промо-страниц

• дизайн баннеров

Если вы считаете, что подходите нам, то высылайте ссылку на свое портфолио на [email protected] с пометкой «WEB-дизайнер», укажите стоимость вашего часа работы.

Если вы покажитесь нам подходящей кандидатурой, мы вышлем вам тестовое задание (нарисовать промо-страницу к игре), данное задание будет оплачено по договоренности с вами.

После выполнения тестового задания мы определимся с финальным списком фрилансеров.

Далее обговариваем условия дальнейшего сотрудничества и заключаем договор.

Спасибо за внимание!

Ждем ваших работ!

13 лет назад
Nikita-Online
Никита 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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