NIKITA.ONLINE - ведущий издатель и разработчик онлайн-игр в России

NIKITA.ONLINE - ведущий издатель и разработчик онлайн-игр на территории Российской Федерации, в портфеле компании более 100 игр разных жанров собственной разработки и более 50 локализаций зарубежных проектов для российского рынка. Первая в России игровая компания, разработавшая и издавшая собственную онлайн-игру - фэнтези MMORPG «Сфера».

NIKITA.Online оперирует на российском рынке девятью проектами. Это клиентские игры «Rappelz», «4Story: Войны Королевств», «Повелители Драконов», «Фантазиум», «Сфера», «Сфера: Перерождение», «Дом-3», «Сфера 2 Арена», и браузерная игра «Webracing». Все эксплуатируемые проекты объединены игровым сообществом GameXP, предоставляя своим пользователям единый сервис для регистрации, авторизации и общения на форумах. Компания образована в 1991 году и является первым российским разработчиком компьютерных игр.