На постоянную основу удаленный веб-дизайнер

Здравствуйте, Сергей.

Веб-компании требуется на постоянную основу опытный веб дизайнер - можно посдельно.

оплата зависит от сложности и объема работы. но не дорого, т.к. компания региональная.

есть несколько вопросов:

- Какие способы оплаты Вы предпочитаете, и есть ли возможность безналичного перевода и офиц работы?

- Сколько времени в среднем проходит между заказом и началом работы над макетом?

- Сколько часов уходит на макет?

- Какая цена за авторский уникальный макет, дополнительные страницы: а. простой обычный дизайн б. креативный, солидный дизайн для крупных проектов.

присылайте резюме и ответы четко по вопросам