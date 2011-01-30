Требуется web-дизайнер

Здравствуйте, Сергей. Веб-компании требуется на постоянную основу опытный веб дизайнер - можно посдельно. оплата зависит от сложности и объема работы. но не дорого, т.к. компания региональная. есть несколько вопросов: - Какие способы оплаты Вы предпочитаете, и есть ли ...
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Студии рекламы "АРТ Мирада Вива" требуется дизайнер сайтов.
Необходим опыт работы в этой сфере. Просьба присылать резюме и портфолио на мейл: [email protected]
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