Требуется web-дизайнер

Что мне нужно (в заявке указывайте по каким пунктам Вы готовы работать): 1. Бюджетные дизайны. 2. Стандартные дизайны. 3. Иногда возникает потребность в очень специфических или сложных работах – там дороже по согласованию. 4. Flash – банеры/сайты/менюшки и т.п. Требования ...