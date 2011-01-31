Нужен веб дизайнер

Доброго времени суток! Мы – NikitaOnline, ведущий производитель и издатель компьютерных игр и онлайн-сервисов с 1991г. Мы ищем WEB-дизайнеров на free-lance! Работа на постоянной основе, оплата по часам, учет времени в GoogleDocs Мы нацелены на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество. ...