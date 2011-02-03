Ищем дизайнера

Требуется дизайнер (художник). Попроектная оплата. Работа по договору. Оплата на расчетный счет, либо наличными. Опыт работы от 2 лет. В заявке указыйте расценки и портфолио. --- Требования по макетам: - файл psd - разделение на слои и группы, удобные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Как удаленно, так и в офис!
Рассматриваем кандидатов с опытом от 3-х лет!
Для постоянного сотрудничества!
Для дизайнеров из других городов в перспективе возможен переезд в Москву! (по желанию).
Пишите в проект. Жду!
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