Требуется дизайнер

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Молодой развивающейся веб-студии требуется дизайнер.

Основные обязанности две - делать дизайны веб-страниц и расти над собой. :)

Опыт работы обязателен.

Наличие портфолио работ - желательно.

Размер заработной платы устанавливается по результатам собеседования.

13 лет назад
anubix
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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