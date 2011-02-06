Требуется дизайнер сайтов.

Требуются веб-дизайнеры на крупный проект и в штат. Мы бы хотели видеть в вас: ----------------------------- Креативную, творческую и всесторонне развитую личность. Нестандартность и вариативность мышления. Отношение к работе, как к любимому занятию. Желание не останавливаться на достигнутом, постоянно учиться, развиваться, узнавать что-то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер.
Примеры уровня работ во вложении.
Если вы готовы и умеете сделать такого уровня работы по 50$(за главную) то я готов сотрудничать.
Небольшая стоимость дизайна компенсируется объемами работ.
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