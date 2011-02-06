Требуется дизайнер сайтов.

Коллеги, спасайте от завала заказов. Иногда их получается довольно много, и один я не справляюсь. Мне нужен помощник, который сможет работать качественно и сдавать работу в срок. Хотелось бы рассчитывать на долговременное сотрудничество. Плачу за простой ...