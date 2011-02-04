Требуется дизайнер/верстальщик (постоянная работа)

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок364 просмотра
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Требуется ответственный дизайнер/верстальщик. Нужно будет создать порядка 10 простых шаблонов для сайтов визиток, верстка только блочная. Для начала потребуется сделать шапку для уже готового сайта, оплата 5-10$. Дальнейший порядок работы над шаблонами:

1) Рисуете дизайн, показываете мне.

2) Если все устраивает, переходите к созданию шаблона.

3) Показываете мне готовый шаблон, я перевожу оплату.

Оплата за один шаблон 30-40$.

13 лет назад
astraloginez
Юрий Петров 
36 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад
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