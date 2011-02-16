Требуются веб-дизайнеры на крупный проект и в штат

$2500
Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок410 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются веб-дизайнеры на крупный проект и в штат.

Мы бы хотели видеть в вас:

-----------------------------

Креативную, творческую и всесторонне развитую личность.

Нестандартность и вариативность мышления.

Отношение к работе, как к любимому занятию.

Желание не останавливаться на достигнутом, постоянно учиться,

развиваться, узнавать что-то новое для себя.

Не лениться сделать чуть больше, чтобы из «Ну, вроде ничего так…» получилось «Вау! Вот это ништяк!».

Знание всех необходимых для работы графических программ на профессиональном уровне.

Умение хорошо изъяснить свои идеи и мысли, как словесно, так и эскизно.

Умение уделять внимание мелочам. Аккуратность и быть может немного педантичности.

Достойное портфолио. Смотрим на качество, а не на количество!

Опыт работы от 2 лет, если нет опыта работы в студии, тогда убедительное портфолио.

Для желающих присоединиться к нам на один проект:

=====================================

Коротко о главном:

-----------------------------

Проект большой. Работы много. Оплата сдельная.

О самом проекте можем сказать лишь, что это «Инновационный бизнес-портал». Подробности будут предоставлены при заинтересованности обеих сторон.

Для желающих работать в команде (в штате) студии:

=====================================

Введение:

-----------------------------

Мы — молодая команда профессионалов в области Web&Media, рекламы и брендинга. На данный момент нас совсем немного, но есть много больших и интересных проектов. Наша компания уже прошла младенческий возраст и имеет достаточное количество постоянных крупных клиентов. Наши двери всегда открыты для интересных людей, умеющих шевелить мозгом.

Мы бы хотели поручить вам:

-----------------------------

Реализацию проектов разной степени сложности на профессиональном уровне.

Четкое выполнение поставленных задач.

От нас для вас:

-----------------------------

Молодая команда, формирующаяся при вас.

Всегда много интересных проектов, где можно проявить себя и вас оценят по достоинству.

No bullshit! Мы не делаем говно-сайтов (это уже в прошлом).

Достойная заработная плата. Бонусы, премии, мероприятия с подарками.

Гибкий график работы — подбирается индивидуально под каждого кандидата.

(до марта работа удаленная)

Преимущества в дальнейшем тем, кто пойдет в «большое плаванье» первыми.

К марту — хороший уютный офис в пределах 3-его транспортного, обустроенные рабочие места, зоны отдыха и креатива.

Оформление по ТК.

Карьерный и профессиональный рост.

Сайт компании - http://wakeupstudio.ru (на реконструкции)

Посылать сигналы сюда:

-----------------------------

[email protected]

В теме письма обязательно укажите «Уже хочу!». Шутка. :)

13 лет назад
wakeupstudio
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется дизайнер/верстальщик (постоянная работа)

    Требуется ответственный дизайнер/верстальщик. Нужно будет создать порядка 10 простых шаблонов для сайтов визиток, верстка только блочная. Для начала потребуется сделать шапку для уже готового сайта, оплата 5-10$. Дальнейший порядок работы над шаблонами: 1) Рисуете дизайн, показываете ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер на постоянную работу

    $500

    Проводиться набор - тестирование претендентов на вакансию дизайнера. Требования - веб 2,0 дизайн - своевременность, - ответственность - уверенные знания и опыт Фотошопа - желание учится и повышать скорость. Часто дизайны нужно будет не рисовать с нуля а ре-дизайнировать существующие. Оплата 25-50 у.е ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем дизайнера

    $1500

    Как удаленно, так и в офис! Рассматриваем кандидатов с опытом от 3-х лет! Для постоянного сотрудничества! Для дизайнеров из других городов в перспективе возможен переезд в Москву! (по желанию). Пишите в проект. Жду!

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайнер сайтов

    Требуется дизайнер (художник). Попроектная оплата. Работа по договору. Оплата на расчетный счет, либо наличными. Опыт работы от 2 лет. В заявке указыйте расценки и портфолио. --- Требования по макетам: - файл psd - разделение на слои и группы, удобные ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется дизайнер

    Молодой развивающейся веб-студии требуется дизайнер. Основные обязанности две - делать дизайны веб-страниц и расти над собой. :) Опыт работы обязателен. Наличие портфолио работ - желательно. Размер заработной платы устанавливается по результатам собеседования.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб дизайнер в помощь

    Коллеги, спасайте от завала заказов. Иногда их получается довольно много, и один я не справляюсь. Мне нужен помощник, который сможет работать качественно и сдавать работу в срок. Хотелось бы рассчитывать на долговременное сотрудничество. Плачу за простой ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Wеb-дизайнер на удаленную работу

    $1000

    Доброго времени суток! Мы – NikitaOnline, ведущий производитель и издатель компьютерных игр и онлайн-сервисов с 1991г. Мы ищем WEB-дизайнеров на free-lance! Работа на постоянной основе, оплата по часам, учет времени в GoogleDocs Мы нацелены на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество. ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад