Требуется ответственный дизайнер/верстальщик. Нужно будет создать порядка 10 простых шаблонов для сайтов визиток, верстка только блочная. Для начала потребуется сделать шапку для уже готового сайта, оплата 5-10$. Дальнейший порядок работы над шаблонами: 1) Рисуете дизайн, показываете ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются веб-дизайнеры на крупный проект и в штат.
Мы бы хотели видеть в вас:
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Креативную, творческую и всесторонне развитую личность.
Нестандартность и вариативность мышления.
Отношение к работе, как к любимому занятию.
Желание не останавливаться на достигнутом, постоянно учиться,
развиваться, узнавать что-то новое для себя.
Не лениться сделать чуть больше, чтобы из «Ну, вроде ничего так…» получилось «Вау! Вот это ништяк!».
Знание всех необходимых для работы графических программ на профессиональном уровне.
Умение хорошо изъяснить свои идеи и мысли, как словесно, так и эскизно.
Умение уделять внимание мелочам. Аккуратность и быть может немного педантичности.
Достойное портфолио. Смотрим на качество, а не на количество!
Опыт работы от 2 лет, если нет опыта работы в студии, тогда убедительное портфолио.
Для желающих присоединиться к нам на один проект:
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Коротко о главном:
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Проект большой. Работы много. Оплата сдельная.
О самом проекте можем сказать лишь, что это «Инновационный бизнес-портал». Подробности будут предоставлены при заинтересованности обеих сторон.
Для желающих работать в команде (в штате) студии:
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Введение:
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Мы — молодая команда профессионалов в области Web&Media, рекламы и брендинга. На данный момент нас совсем немного, но есть много больших и интересных проектов. Наша компания уже прошла младенческий возраст и имеет достаточное количество постоянных крупных клиентов. Наши двери всегда открыты для интересных людей, умеющих шевелить мозгом.
Мы бы хотели поручить вам:
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Реализацию проектов разной степени сложности на профессиональном уровне.
Четкое выполнение поставленных задач.
От нас для вас:
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Молодая команда, формирующаяся при вас.
Всегда много интересных проектов, где можно проявить себя и вас оценят по достоинству.
No bullshit! Мы не делаем говно-сайтов (это уже в прошлом).
Достойная заработная плата. Бонусы, премии, мероприятия с подарками.
Гибкий график работы — подбирается индивидуально под каждого кандидата.
(до марта работа удаленная)
Преимущества в дальнейшем тем, кто пойдет в «большое плаванье» первыми.
К марту — хороший уютный офис в пределах 3-его транспортного, обустроенные рабочие места, зоны отдыха и креатива.
Оформление по ТК.
Карьерный и профессиональный рост.
Сайт компании - http://wakeupstudio.ru (на реконструкции)
Посылать сигналы сюда:
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В теме письма обязательно укажите «Уже хочу!». Шутка. :)
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