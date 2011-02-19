Сайт стоит на движке http://www.pligg.com (подобный digg.com) Необходимо дописать доп модули, которые позволят 1) делать галереи из картинок заливаемых на ftp или через web. Например залить несколько (5-20) картинок и получить из них галерею, то есть тумбы с ...