mechanic

Андрей Ко mechanic

 
44 годаТаиланд/Пхукет
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Менеджер среднего звена

Фриланс менеджемент, услуги комплексного маркетинга.

  • Карта - план проезда - расположения ресторана

    $50

    Необходиа новая карта расположения ресторана. Для визитки и других промо материалов - a4 psd отдельно в слоях - что бы осталась возможность дорабоать, изменить. Море, зеленая зона, пляж, река, дороги, метки отелей, заправка Примеры и схемы в приложении.

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Иконки для карты google

    $100

    Иконки размерами 32х32 и 16х16 - Аэропорт - Пляж - Памятник сестрам близнезам - Буддийский храм - Город (столица острова) Пхукет - Паром - Пирс - Лодка - Маяк - Ресторан - Клуб - Семья (развлечение для семьи) - Массаж - Шоппинг - Автомобиль - Вилла - Гостиница - Больница - Информация

    Иконки и Пиксель-арт13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тексты для рекламного буклета о виллах EN/RU

    $100

    Необходим текст для рекламного буклета о виллах. Английски и русский варианты. Корректировка, дополнение. Сайт проекта www.rawaiprivatevillas.com Макет буклета с рисоунками прикрепляю. Необходимо заполнить страницы текстами. ____ Страница 1-2 Перевод на русский. Страница 3-4 Перевод на русский (корректировка английского) Страница 5-6 три-шесть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рус.-англ.-рус. перевод

    Перевод с русского на английский 6т зн Перевод с английского на русский 9т зн набор текста (исходник flash сайт) - 2 статьи ~ 4т зн Тексты для сайта о недвижимости. Срочность - 2 суток.

    Тексты для сайта
    Переводы11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод сайта с англ. на рус.

    $55

    Перевод сайта - объем текста на 55 USD http://www.plantationproject.com Необходимо перевести все страницы. В переводе укажиет пожалуйста страницы. Спасибо!

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • FBML верстка

    $50

    Здравствуйте, необходимо собрать страницу Facebook - несколько дополнительных вкладок с графическим и текстовым наполнением по готовому шаблону. Подробнее опишу в личном сообщении или скайпе. skype: andy.robocop (пожалуйста, укажите ссылку на портфолио в ваших сообщениях)

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер для сотрудничества

    $50

    Здравствуйте, необходим дизайнер для регулярных заказов - постоянного сотрудничества - правки шаблонов templatemonster и подобных, разработки собственных, разработки фирменного стиля, дизайна баннеров. Первое время - оплата за проекты, при необходимости зарплата. Проект 1 - разработать и нарисовать ...

    CSS
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка и программирование

    $50

    Для регулярного сотрудничества необходим партнер обладающий навыками css, fbml верстки и программирования (php/java). На сегодня - правка wordpress шаблона. Подробнее в личном сообщении или скайпе. Андрей.

    PHPWordPressCSS
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Описание медиаплейера

    $50

    Статьи для наполнения сайта/групп в социальных сетях. Продукт - http://sarotech.com/english/product/r7.html Сбор, адаптация, перевод информации о продукте. Сбор фотографий. Разбивка собранной информации на разделы.

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка iPhone/iPad приложений

    $2500

    Ищу опытного и творческого программиста, для разработки приложений iPhone. Долгосрочный и интересный проект, зарплата (собеседование). Тематика: Игровые приложения, анимация. Присылайте резюме. Выдам тестовые задания. Ваше месторасположение для встреч и обсуждения: предпочтение – Киев, возможно – Одесса, ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сотрудничество для дизайнеров и дизайн студий

    $1000

    Опытным дизайнерам и дизайн студиям. Рассматриваю кандидатуры на постоянное сотрудничество. Дизайн сайтов, лого, фирменные стили. Преимущественно Киев, киевская область. Возможно удаленно. В любом случае только при наличии хорошего портфолио, и таких качеств как: - порядочность - ответсвенность - ежедневное присутсвие на рабочем месте ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов143 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн видео каталога.

    $250

    Стильный дизайн логотипа, подбор цветов, расстановка элементов, стили. Psd шаблон - без верстки. В первую очередь интересует ваше портфолио. Примеры сайтов zml.com vidik.org

    Дизайн сайтов66 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка движка + дизайн шаблонов

    $1000

    Сайт стоит на движке http://www.pligg.com (подобный digg.com) Необходимо дописать доп модули, которые позволят 1) делать галереи из картинок заливаемых на ftp или через web. Например залить несколько (5-20) картинок и получить из них галерею, то есть тумбы с ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Rewriter/Interpreter

    $250

    Написание новостей, статей, обзоров. Знание английского. 5-10 статей в день.

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Rewriter/Interpreter

    $250

    "Римэйки делать" (с) Киркоров Владение английским языком для реврайтинга статей для наполнения блогов. Объемы - оплата - 5 статей (1 час в день) - $75 в месяц - 10 статей (2 часа в день) - $200 в месяц Умение ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • CMS - контент менеджер

    $500

    Контент менеджер – блог для видео и фото контента. User uploads, comments, ratings, archives, search. Templates, admin panel, user accounts. Серьезные предложения плиз. Торг.

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
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Отзывы фрилансеров
4UDO-DesertWind
Александр 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$75
10 баллов
13 лет назад
Перевод сайта с англ. на рус.
Хороший заказчик. Понимает ситуацию, платит вовремя и в полном объеме. Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится и далее.
Спасибо за работу, внимание и старание. Все что вы сделали говорит о том, что вы любите свою работу, а для меня это важный фактор при сотрудничестве. До новых проектов! Андрей К
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