Необходиа новая карта расположения ресторана. Для визитки и других промо материалов - a4 psd отдельно в слоях - что бы осталась возможность дорабоать, изменить. Море, зеленая зона, пляж, река, дороги, метки отелей, заправка Примеры и схемы в приложении.
- $50Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $120
Здравствуйте, необходимо добавить элементы для сайта, есть PSD исходник, без верстки.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Иконки размерами 32х32 и 16х16 - Аэропорт - Пляж - Памятник сестрам близнезам - Буддийский храм - Город (столица острова) Пхукет - Паром - Пирс - Лодка - Маяк - Ресторан - Клуб - Семья (развлечение для семьи) - Массаж - Шоппинг - Автомобиль - Вилла - Гостиница - Больница - ИнформацияИконки и Пиксель-арт13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте, необходима карта острова Пхукет с основными дорогами, зонами (пляжами). Пример в прикрпеплении. Еще римеры карт http://www.gothai.ru/pics/s/img_20051117_16494717.gif http://www.maps-thailand.info/phuket.htmlВерстка полиграфии11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходим текст для рекламного буклета о виллах. Английски и русский варианты. Корректировка, дополнение. Сайт проекта www.rawaiprivatevillas.com Макет буклета с рисоунками прикрепляю. Необходимо заполнить страницы текстами. ____ Страница 1-2 Перевод на русский. Страница 3-4 Перевод на русский (корректировка английского) Страница 5-6 три-шесть ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Перевод с русского на английский 6т зн Перевод с английского на русский 9т зн набор текста (исходник flash сайт) - 2 статьи ~ 4т зн Тексты для сайта о недвижимости. Срочность - 2 суток.Переводы11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $55
Перевод сайта - объем текста на 55 USD http://www.plantationproject.com Необходимо перевести все страницы. В переводе укажиет пожалуйста страницы. Спасибо!Переводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Здравствуйте, необходимо собрать страницу Facebook - несколько дополнительных вкладок с графическим и текстовым наполнением по готовому шаблону. Подробнее опишу в личном сообщении или скайпе. skype: andy.robocop (пожалуйста, укажите ссылку на портфолио в ваших сообщениях)Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте, необходим дизайнер для регулярных заказов - постоянного сотрудничества - правки шаблонов templatemonster и подобных, разработки собственных, разработки фирменного стиля, дизайна баннеров. Первое время - оплата за проекты, при необходимости зарплата. Проект 1 - разработать и нарисовать ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Для регулярного сотрудничества необходим партнер обладающий навыками css, fbml верстки и программирования (php/java). На сегодня - правка wordpress шаблона. Подробнее в личном сообщении или скайпе. Андрей.HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Статьи для наполнения сайта/групп в социальных сетях. Продукт - http://sarotech.com/english/product/r7.html Сбор, адаптация, перевод информации о продукте. Сбор фотографий. Разбивка собранной информации на разделы.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходима коррекция и дополнение текста соответсвующего тематике по кейвордам сайт http://phuketnaturehome.com/en/index.php текст англйскийРедактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2500
Ищу опытного и творческого программиста, для разработки приложений iPhone. Долгосрочный и интересный проект, зарплата (собеседование). Тематика: Игровые приложения, анимация. Присылайте резюме. Выдам тестовые задания. Ваше месторасположение для встреч и обсуждения: предпочтение – Киев, возможно – Одесса, ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Опытным дизайнерам и дизайн студиям. Рассматриваю кандидатуры на постоянное сотрудничество. Дизайн сайтов, лого, фирменные стили. Преимущественно Киев, киевская область. Возможно удаленно. В любом случае только при наличии хорошего портфолио, и таких качеств как: - порядочность - ответсвенность - ежедневное присутсвие на рабочем месте ...Дизайн сайтов143 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Стильный дизайн логотипа, подбор цветов, расстановка элементов, стили. Psd шаблон - без верстки. В первую очередь интересует ваше портфолио. Примеры сайтов zml.com vidik.orgДизайн сайтов66 заявокЗакрыт15 лет назад
- $300
Нужен писатель для ведение экономических обзоров, анализ информации и написания кратких информативных статей в блог посвященный мировой экономике.Копирайтинг15 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Сайт стоит на движке http://www.pligg.com (подобный digg.com) Необходимо дописать доп модули, которые позволят 1) делать галереи из картинок заливаемых на ftp или через web. Например залить несколько (5-20) картинок и получить из них галерею, то есть тумбы с ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Написание новостей, статей, обзоров. Знание английского. 5-10 статей в день.Копирайтинг24 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
"Римэйки делать" (с) Киркоров Владение английским языком для реврайтинга статей для наполнения блогов. Объемы - оплата - 5 статей (1 час в день) - $75 в месяц - 10 статей (2 часа в день) - $200 в месяц Умение ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Контент менеджер – блог для видео и фото контента. User uploads, comments, ratings, archives, search. Templates, admin panel, user accounts. Серьезные предложения плиз. Торг.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт18 лет назад