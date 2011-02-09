Найду команду/людей для дальнейшего сотрудничества! Требования: проживание: Киев возраст: 17-22 опыт роботы: больше года! Желательно: -наличие портфолио! -контакты!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы – компания Трето, занимаемся продажей итальянской плитки удивительной красоты и в ближайшее время открываем новое направление –историческая плитка.
На нашем сайте www.treto.ru под это направление будет создан раздел и для реализации этой идеи нам нужен WEB-дизайнер.
Мы объявляем конкурс на эту вакансию, с условиями которого вы можете ознакомиться здесь: http://treto.ru/blogs/konkurs_istoricheskaya_plitka_dlya_veb_dizaynerov
Мы ищем веб дизайнера на постоянное сотрудничество.
Возможна дистанционная работа – место жительства значения не имеет.
Желательно владение flash технологиями.
Решение о сотрудничестве принимаем на основании удачно выполненного конурсного задания
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