Мы – компания Трето, занимаемся продажей итальянской плитки удивительной красоты и в ближайшее время открываем новое направление –историческая плитка.

На нашем сайте www.treto.ru под это направление будет создан раздел и для реализации этой идеи нам нужен WEB-дизайнер.

Мы объявляем конкурс на эту вакансию, с условиями которого вы можете ознакомиться здесь: http://treto.ru/blogs/konkurs_istoricheskaya_plitka_dlya_veb_dizaynerov

Мы ищем веб дизайнера на постоянное сотрудничество.

Возможна дистанционная работа – место жительства значения не имеет.

Желательно владение flash технологиями.

Решение о сотрудничестве принимаем на основании удачно выполненного конурсного задания