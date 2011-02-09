WEB-дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок331 просмотр
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Мы – компания Трето, занимаемся продажей итальянской плитки удивительной красоты и в ближайшее время открываем новое направление –историческая плитка.

На нашем сайте www.treto.ru под это направление будет создан раздел и для реализации этой идеи нам нужен WEB-дизайнер.

Мы объявляем конкурс на эту вакансию, с условиями которого вы можете ознакомиться здесь: http://treto.ru/blogs/konkurs_istoricheskaya_plitka_dlya_veb_dizaynerov

Мы ищем веб дизайнера на постоянное сотрудничество.

Возможна дистанционная работа – место жительства значения не имеет.

Желательно владение flash технологиями.

Решение о сотрудничестве принимаем на основании удачно выполненного конурсного задания

13 лет назад
Ekaterina-treto
Екатерина 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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