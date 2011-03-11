Ekaterina-treto

Задачи для веб-консультанта Анализ, доработка и развитие функционала нашего сайта www.treto.ru тестирование новых сервисов и внесение предложений о том, как сделать наш сайт удобнее и понятнее для посетителей. консультации посетителей сайта ...
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Основной фронт работ – визуальная часть корпоративного сайта treto.ru . Речь идет о создании интерфейсов для новых модулей, переработка визуальной части существующего функционала, создание новых баннеров. Возможны задачи по созданию новых ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищем человека для продвижения сайта treto.ru в Yandex и Google. Интересует специалист с опытом продвижения коммерческих сайтов, интернет магазинов, с наличием портфолио успешно оптимизированных и действующих сайтов (ТОП-5 Yandex, Google). У ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищем опытного веб-программиста для работы над корпоративным сайтом. Речь идет о создании верстки по готовым дизайн макетам, оптимизации веб-скриптов, программировании нового функционала сайта. Работа будет происходить в сотрудничестве с программистом серверной части, который обеспечит ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Ищем программиста для разработки и поддержки корпоративных приложений для iPad. Работа проектная. В случае заинтересованности пишите мне в чат или на почту - обсудим детали и бюджет. Контактное лицо – Алексей Скрипов ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен флеш-баннер 383 х 220 пкс. Баннер будет размещаться на главной странице treto.ru в разделе "Промокомпании". При клике на баннер пользователь будет попадать на промостраницу коллекции. Цель баннера показать новую необычную "битую" плитку. У нас ...Баннеры14 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищем программиста Lotus для доработки корпоративного портала Наш корпоративный портал объединяет все корпоративные и внешние коммуникации и бизнес-процессы. Все решения для портала пишутся под тонкого клиента. Требования: - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Мы- компания ТРЕТО, занимаемся продажей итальянской плитки и камня, наш сайт www.treto.ru На сайте мы представляем свой продукт фотографиями и текстом. Над графической частью работает фотокорректор, а вот коррекция текстов ведется не ...Копирайтинг54 заявкиЗакрыт14 лет назад
Orion.treto.ru посвящен третьему завершающий этапу трансарктической историко-географической экспедиции «Путь Ориона». Мы являемся спонсорами этой экспедиции. Путешественники из Иваново на парусно-моторном судне пройдут свыше 10 тысяч миль в полярной зоне северного полушария Земли. Если вам интересна ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Мы – компания Трето, занимаемся продажей итальянской плитки удивительной красоты и в ближайшее время открываем новое направление –историческая плитка. На нашем сайте www.treto.ru под это направление будет создан раздел и для ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад