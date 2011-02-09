Веб-дизайнер (Joomla)

IT&T Consulting (Киев) ищет Веб дизайнера с серъезным опытом на Joomla CMS для разработки веб-сайта.

Требования:

- продвинутый английский

- графические навыки в подборе шаблонов, а также их корректировке и внедрении

- графические навыки в разработке логотипов

- графические навыки в обработке фотографий, с последующей их вставкой на сайт

- технические навыки работы с технологиями используемыми для CMS (Content Management System, априори JOOMLA)

- способность и готовность к выполнению обязанностей контент менеджера (CMS)

Обязанности:

Разработка вебсайта, с использованием в качестве шаблона уже существующий наш вебсайт - http://www.itt-consulting.com

Высылайте, пожалуйста, ваши детальные резюме на английском языке.