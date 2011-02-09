Веб-дизайнер (Joomla)

Найду команду/людей для дальнейшего сотрудничества! Требования: проживание: Киев возраст: 17-22 опыт роботы: больше года! Желательно: -наличие портфолио! -контакты!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
IT&T Consulting (Киев) ищет Веб дизайнера с серъезным опытом на Joomla CMS для разработки веб-сайта.
Требования:
- продвинутый английский
- графические навыки в подборе шаблонов, а также их корректировке и внедрении
- графические навыки в разработке логотипов
- графические навыки в обработке фотографий, с последующей их вставкой на сайт
- технические навыки работы с технологиями используемыми для CMS (Content Management System, априори JOOMLA)
- способность и готовность к выполнению обязанностей контент менеджера (CMS)
Обязанности:
Разработка вебсайта, с использованием в качестве шаблона уже существующий наш вебсайт - http://www.itt-consulting.com
Высылайте, пожалуйста, ваши детальные резюме на английском языке.
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