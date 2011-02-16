Ищу веб-дизайнеров для долгосрочной работы

Ищем веб-дизайнеров для большого количества проектов. Работа удаленная и долгосрочная. Дизайнеры могут проживать в любом городе. Рабочий язык английский. Пожалуйста, заинтересованные ребята, вышлите на английском языке презентационное письмо о себе, добавьте Ваши интернет-контакты, приложите СV, укажите ссылки или примеры Ваших работ на емэйл:[email protected]. Наш менеджер с Вами свяжется для обсуждения оценки проекта и условий работы. Необходимо создание псд шаблонов для финансовых компаний. Требуется знания юзабилити и работы со шрифтами. Дизайны должны быть профессиональными и соответствовать стилю каждой компании. Для каждого проекта имеется вся необходимая информация.

Требования: В день выполнения 1 дизайна, это может быть 5 внутренних страниц или 1 главная страницы.