В web стартап требуется дизайнер.

В IT компанию требуется креативный Web-designer с опытом работы. Основные требования: • Опыт разработки дизайнов и верстки web сайтов, блогов WordPress etc. • Профессиональное владение графическими пакетами ( Adobe Photoshop, Adobe Illustrator etc.) • Знание HTML, CSS • Желательно знание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок требуется дизайнер.
Задачи которые требуется решать:
- Проработка концептуальной структуры дизайна на фазе постановки задачи;
- Разработка прототипов дизайна;
- Согласование деталей и фиксация подходящего прототипа для реализации дизайн макета;
- Реализация дизайн макета;
- Финализация работ, внесение исправлений;
Требуемые компетенции:
- Наличие портфолио по web дизайну, с не менее чем 6 работами;
- Знакомство с принципами построения интерфейсов web 2.0, знание технологических возможностей html 5;
- Знакомство с западным стилем дизайна;
- Знакомство с usability и user experience методологиями;
Что мы предлагаем:
- Сдельную систему оплаты труда, с разбиемнием на конкретные вехи;
- Удобный для вас способ оплаты(на ваш выбор);
- 100% соблюдение условий договора;
- Интересный проект, который усилит ваше портфоли в будущем;
- Опыт работы с профессиональная команда и современный, западный подход к построению сайтов.
Мы ищем фрилансера, который бы мог работать в течении всего проекта, что подразумевает стабильность заказов и послепроектную доработку(отдельный заказ).
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