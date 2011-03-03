В web стартап требуется дизайнер.

Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок требуется дизайнер.

Задачи которые требуется решать:

- Проработка концептуальной структуры дизайна на фазе постановки задачи;

- Разработка прототипов дизайна;

- Согласование деталей и фиксация подходящего прототипа для реализации дизайн макета;

- Реализация дизайн макета;

- Финализация работ, внесение исправлений;

Требуемые компетенции:

- Наличие портфолио по web дизайну, с не менее чем 6 работами;

- Знакомство с принципами построения интерфейсов web 2.0, знание технологических возможностей html 5;

- Знакомство с западным стилем дизайна;

- Знакомство с usability и user experience методологиями;

Что мы предлагаем:

- Сдельную систему оплаты труда, с разбиемнием на конкретные вехи;

- Удобный для вас способ оплаты(на ваш выбор);

- 100% соблюдение условий договора;

- Интересный проект, который усилит ваше портфоли в будущем;

- Опыт работы с профессиональная команда и современный, западный подход к построению сайтов.

Мы ищем фрилансера, который бы мог работать в течении всего проекта, что подразумевает стабильность заказов и послепроектную доработку(отдельный заказ).