Web-дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок207 просмотров
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Компания в Киеве ищет специалиста в области дизайна сайтов. Работа удаленная, долгосрочная. Условия оплаты и согласование заданий в офисе компании. Укажите ссылки или примеры Ваших работ на : E-mail: [email protected]

13 лет назад
speakoff
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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