Наполнение сайта через Joomla, Drupal,WordPress аналогичными системами CMS. копирайт- , рерайт- , графика, изображение. Продвижение сайта в miralinks.ru, blogun.ru, sape.ru, GO Get Link и аналогичные ресурсах, seо-оптимизация. Оговариваем индивидуально стоимость наполнения, размещения, продвижения. ...
- $500Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
Компания работает в области строительства и ремонта. Требуется SEO-копирайтер для наполнения контента (убеждение поискового робота максимально «заметить» данный сайт в Интернет-пространстве). Рерайт наш исходник (наши ключевые слова) 1 уе за 1000 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Компания в Киеве ищет специалиста в области дизайна сайтов. Работа удаленная, долгосрочная. Условия оплаты и согласование заданий в офисе компании. Укажите ссылки или примеры Ваших работ на : E-mail: [email protected]Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
14 лет назад
Прекрасный заказчик! Никаких нареканий: своевременность оплаты, четкое задание. Что еще нужно для плодотворной работы? :) Спасибо Вам большое.Буду рада продолжению сотрудничества!
Ответный отзыв
Очень хороший копирайтер! Статьи качественные - полное соответствие нашим требованиям. Порадовало, что все выполнялось раньше строков. Будем сотрудничать дальше!