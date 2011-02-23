speakoff

Сергей Метер speakoff

 
51 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Контент менеджер SEO оптимизатор

    $500

    Наполнение сайта через Joomla, Drupal,WordPress аналогичными системами CMS. копирайт- , рерайт- , графика, изображение. Продвижение сайта в miralinks.ru, blogun.ru, sape.ru, GO Get Link и аналогичные ресурсах, seо-оптимизация. Оговариваем индивидуально стоимость наполнения, размещения, продвижения. ...

    DrupalJoomlaWordPress
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен SEO-копирайтер

    Компания работает в области строительства и ремонта. Требуется SEO-копирайтер для наполнения контента (убеждение поискового робота максимально «заметить» данный сайт в Интернет-пространстве). Рерайт наш исходник (наши ключевые слова) 1 уе за 1000 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Web-дизайнер

    Компания в Киеве ищет специалиста в области дизайна сайтов. Работа удаленная, долгосрочная. Условия оплаты и согласование заданий в офисе компании. Укажите ссылки или примеры Ваших работ на : E-mail: [email protected]

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Нужен SEO-копирайтер
Прекрасный заказчик! Никаких нареканий: своевременность оплаты, четкое задание. Что еще нужно для плодотворной работы? :) Спасибо Вам большое.Буду рада продолжению сотрудничества!
Очень хороший копирайтер! Статьи качественные - полное соответствие нашим требованиям. Порадовало, что все выполнялось раньше строков. Будем сотрудничать дальше!
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