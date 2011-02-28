Нужен SEO-копирайтер

Здравствуйте! Есть 2 проекта по продвижению сайтов Нужен копирайтер, а возможно даже 2 Желательно в Питере чтобы с оплатой проблем не было Но можно и из других городов Ася 391856219 скайп disigner5 Обращайтесь!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания работает в области строительства и ремонта. Требуется SEO-копирайтер для наполнения контента (убеждение поискового робота максимально «заметить» данный сайт в Интернет-пространстве). Рерайт наш исходник (наши ключевые слова) 1 уе за 1000 зн.б.п. Ваш исходник 1,5 уе за 1000 зн.б.п. Копирайт 2,2 уе за 1000 зн.б.п. По результатам работы возможно постоянное сотрудничество. Оплата через Приват 24. Аванс расчет.
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