Нужен SEO-копирайтер

КопирайтингЗавершен27 заявок538 просмотров
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Компания работает в области строительства и ремонта. Требуется SEO-копирайтер для наполнения контента (убеждение поискового робота максимально «заметить» данный сайт в Интернет-пространстве). Рерайт наш исходник (наши ключевые слова) 1 уе за 1000 зн.б.п. Ваш исходник 1,5 уе за 1000 зн.б.п. Копирайт 2,2 уе за 1000 зн.б.п. По результатам работы возможно постоянное сотрудничество. Оплата через Приват 24. Аванс расчет.

13 лет назад
speakoff
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
KareninaAnna
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 дней назад
13 лет назад
$50
Очень хороший копирайтер! Статьи качественные - полное соответствие нашим требованиям. Порадовало, что все выполнялось раньше строков. Будем сотрудничать дальше!
Прекрасный заказчик! Никаких нареканий: своевременность оплаты, четкое задание. Что еще нужно для плодотворной работы? :) Спасибо Вам большое.Буду рада продолжению сотрудничества!
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