Срочно требуется копирайтер

Здравствуйте!

Есть 2 проекта по продвижению сайтов

Нужен копирайтер, а возможно даже 2

Желательно в Питере чтобы с оплатой проблем не было

Но можно и из других городов

Ася 391856219

скайп disigner5

Обращайтесь!!!