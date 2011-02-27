Срочно требуется копирайтер

КопирайтингЗакрыт24 заявки802 просмотра
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Здравствуйте!

Есть 2 проекта по продвижению сайтов

Нужен копирайтер, а возможно даже 2

Желательно в Питере чтобы с оплатой проблем не было

Но можно и из других городов

Ася 391856219

скайп disigner5

Обращайтесь!!!

13 лет назад
MrMars
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
strastocvet
Оксана 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$100
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