Технический писатель

КопирайтингЗакрыт6 заявок255 просмотров
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Написание технической документации на дорабатываемое и разрабатываемое программное обеспечение (системы электронного финансового документооборота, банковские информационно-платежные системы (Клиент-банк), телефонные CRM-системы).

13 лет назад
kadryrfc
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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