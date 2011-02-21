SEO-копирайтер

В связи с расширением ищу адекватного SEO-копирайтера.

Жду от этого человека:

- чёткого понимания, как надо и как не надо оптимизировать тексты;

- лёгкости, чёткости и лаконичности в статьях;

- оперативности, так как будет большая загрузка;

- выполнения работы в срок.

Парень или девушка - не принципиально.

Уровень оплаты: 1,5 wmz