SEO-копирайтер

КопирайтингЗакрыт15 заявок399 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В связи с расширением ищу адекватного SEO-копирайтера.

Жду от этого человека:

- чёткого понимания, как надо и как не надо оптимизировать тексты;

- лёгкости, чёткости и лаконичности в статьях;

- оперативности, так как будет большая загрузка;

- выполнения работы в срок.

Парень или девушка - не принципиально.

Уровень оплаты: 1,5 wmz

13 лет назад
DIVERSI
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 часов назад
Выбранный исполнитель
cheremshina
Мейер 
52 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов(-1)
13 лет назад
$1
  • Похожие заказы

  • Требуется контент-менеджер

    Тематическому сайту требуется контент менеджер+рирайт. Основные обязанности: ежедневно обновлять новости, источники есть. Рирайт статей 10-12 в неделю. 1-2 интервью по телефону в неделю. Заполнение периодической информацией других разделов.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайтер со знанием игровой сферы

    $1000

    Нужен ответственный рерайтер со знанием игровой сферы. Основная задача – рерайтить обзоры MMORPG игр на уровне wikipedia. Например, тот же WoW – 38000 зн. б.п. Помимо этого, будет очень много работы по остальным жанрам, так что ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется редактор портала

    $250

    Требования к главному редактору Gigamark.com (движок Жумла): 1. Публикация пресс-релизов; 2. Публикация статей сторонних авторов; 3. Рецензирование статей других авторов – 5$; 4. ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайтер или копирайтер на финансовый сайт

    Рерайтер или копирайтер на финансовый сайт (кредиты, описание кредитов, описание банков и т.д.). Работы очень много, человек нужен минимум на 3-4 месяца. Требования: постоянный интернет, находиться в сети не меньше 5-6 часов, в сутки до 15 ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Журналу требуются копирайтеры и новостники

    $50

    Для интернет-журнала «Я имею право!» (http://www.impravo.ru) требуются авторы статей на «жизненную» тематику + новостники КОПИРАЙТЕРЫ (журналисты): Темы для статей: - защита прав потребителей во всевозможных сферах - полезные инструкции к действию по защите прав, получению положенных благ - раскрытие лохотронов ...

    Копирайтинг43 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу помощника-копирайтера

    Нужен копирайтер, который знает wordpress (в ежедневные задачи будет входить размещение и редактирование статей для сайтов) Знания html, php, css – приветствуются.. Оплата почасовая – для начала 40 руб/час.. через неделю – 50 руб/час.. оплата 2 раза ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтер

    $1000

    В рекламное агентство (креатив) нужен КРЕАТИВНЫЙ копирайтер. Обеспечиваем интересными разносторонними проектами (нейминг, сценарии,рекламные компании...), творческой атмосферой, стабильной заработной платой, уютным рабочим местом в центре Подола.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуается рерайтер новостей на сайт про Android

    $50

    Требуется рерайтер новостей на сайт о системе Android - статьи о новинки смартфонов, новости компаний, обзоры девайсов. Оплата от 1WMZ за 1 тыс символов. Работа на постоянной основе, от 3-4 статей в неделю. Писать на ...

    Android
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Новостник. Высокие требования!

    $500

    Ищу новостного редактора (рерайтера) по тематике покер. Три профильных сайта нуждаются в заполнении новостями. Сотрудничество – до года. Ищу райтера, хорошо разбирающегося (!) в покере, который не испытывает проблем (!) с правописанием. Подчёркиваю: если не имеете ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется 2 автора на постоянную работу (5/2)

    $250

    Здравствуйте, ув. фрилансеры, мне нужны 2 рерайтера, которые готовы работать на постоянной основе по цене 0,8 уе/1000 зн. Рерайт материалов, которые я буду предоставлять или самостоятельный поиск материалов, в зависимости от обстоятельств. Работа в режиме ...

    Копирайтинг61 заявка
    Закрыт
    13 лет назад