SEO-копирайтер

Тематическому сайту требуется контент менеджер+рирайт. Основные обязанности: ежедневно обновлять новости, источники есть. Рирайт статей 10-12 в неделю. 1-2 интервью по телефону в неделю. Заполнение периодической информацией других разделов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с расширением ищу адекватного SEO-копирайтера.
Жду от этого человека:
- чёткого понимания, как надо и как не надо оптимизировать тексты;
- лёгкости, чёткости и лаконичности в статьях;
- оперативности, так как будет большая загрузка;
- выполнения работы в срок.
Парень или девушка - не принципиально.
Уровень оплаты: 1,5 wmz
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