Рерайтер или копирайтер на финансовый сайт (кредиты, описание кредитов, описание банков и т.д.). Работы очень много, человек нужен минимум на 3-4 месяца.

Требования: постоянный интернет, находиться в сети не меньше 5-6 часов, в сутки до 15 статей (каждая минимум 1500 знаков, максимум 2000, с нужными ключами), от Вас не только написание статей, но и поиск материалов, я даю только план работы на каждую неделю и проверяю её. Добавление на сайт как статей, фотографий - Ваша обязанность. То есть на портале Вы - единственный и незаменимый работник.

Понравится сотрудничество, буду сотрудничать годами.

Что нужно: ответственность, работать ежедневно (график Ваш - гибкий), само собой - русский на высоте (без ошибок, лишних пробелов, ляпов), желательно "гореть" работой. Указывайте пожалуйста: опыт + связаться как с Вами + цена за месяц работы (включая выходные).

P.S. Идеально было бы, чтобы человек целый рабочий день с 8 до 17-00 работал на портале, и получал зарплату - только работал не в офисе (мест увы нет), а дома.

ICQ 13328один4