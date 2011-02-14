Начинающие исполнители для написания текстов

Доброго вечера. Ищу 2-3 человека в "семью", а не наемников.

Качества к исполнителю:

- знать что такое уникальность (уметь пользоваться адвего)

- быстро выполнять задания, достаточно правильно.

- желание работать и быть на связи, чтоб я не искал по всем контактам.

Остальное научу если нужно. Работы очень много. Тематика текстов - абсолютно разная. Клиентов много у нас и для них надо много материалов.

От себя гарантирую оплату во время - первые заказы после проверки, а там договоримся раз в 2-3-5 дней чтоб не дергаться.

Ищу начинаюших - можно без рейтинга, можно без отзывов. Соотношение цена качество. Сначала более дешевые заказы - когда сработаемся, будут заказы подороже. Желательно из Украины, но не критично. Золотые горы не предлагаю: от 0.5 до 1 у.е за 1 тыс знаков - зависит от сложности задиний. Укажите кто готов работать по каким миним ценам, я выбираю для начала по этому.

Оплата: веб мани, приват24

Заявки в проект, по контактам не писать. Выбиру сам. С ув., Владислав

Зы: Объем работ большой, какой осилите и постоянно. Не делите цены на рерайт, копирайт, и сео копирайт - это по сути все очень похоже. Будет возможность - помогу источниками, если нет - подскажу где искать, это не проблема. Приоритет по цене.