Начинающие исполнители для написания текстов

$500
КопирайтингЗавершен43 заявки1139 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго вечера. Ищу 2-3 человека в "семью", а не наемников.

Качества к исполнителю:

- знать что такое уникальность (уметь пользоваться адвего)

- быстро выполнять задания, достаточно правильно.

- желание работать и быть на связи, чтоб я не искал по всем контактам.

Остальное научу если нужно. Работы очень много. Тематика текстов - абсолютно разная. Клиентов много у нас и для них надо много материалов.

От себя гарантирую оплату во время - первые заказы после проверки, а там договоримся раз в 2-3-5 дней чтоб не дергаться.

Ищу начинаюших - можно без рейтинга, можно без отзывов. Соотношение цена качество. Сначала более дешевые заказы - когда сработаемся, будут заказы подороже. Желательно из Украины, но не критично. Золотые горы не предлагаю: от 0.5 до 1 у.е за 1 тыс знаков - зависит от сложности задиний. Укажите кто готов работать по каким миним ценам, я выбираю для начала по этому.

Оплата: веб мани, приват24

Заявки в проект, по контактам не писать. Выбиру сам. С ув., Владислав

Зы: Объем работ большой, какой осилите и постоянно. Не делите цены на рерайт, копирайт, и сео копирайт - это по сути все очень похоже. Будет возможность - помогу источниками, если нет - подскажу где искать, это не проблема. Приоритет по цене.

13 лет назад
lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранные исполнители
Iricat
Ирина 
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$50
abed
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$300
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
alenulik
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$100
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, объясняет доходчиво и вежливо, оплачивает вовремя и полностью. С удовольствием продолжу сотрудничество и всем рекомендую!
zerg959
Илья 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$100
Хорошо начали работать. Задания делает в срок, прислушивается к коментариям. Выполняет все по заданию в точности. Будем продолжать работу. С ув., Владислав
Отличный работодатель. Оплата точно в срок, четкое и понятное ТЗ, сроки выполнения реальные. Всегда на связи, в случае возникновения вопросов - помощь. Мои лучшие рекомендации.
loengray
Евгения 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$50
До сих пор работаем. Я доволен полностью. Прислушивается к коментариям и все делает по заданию. Будем продолжать. С ув., Владислав
Спасибо за работу :)
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