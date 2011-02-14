Копирайтер

Хотелось бы найти копирайтера на длительное проектное сотрудничество.

В обязанности будет входить: написание статей, новостей, обзоров,слоганов, частичная правка инструкций, тексты для рассылок.

Теперь о фирме: Есть такая группа компаний "Альгис" и в ней бренд "SPYMAX". Сфера деятельности: охрана и видеонаблюдение. Сайты www.algis.ru и www.spymax.ru. Основное поле деятельности как раз тут.

С оплатой будем договариваться отделано по каждой работе.

Первой статьёй будет новость о новой прошивке для регистраторов RS2508, RS2516, позволяющая осуществлять одновременный просмотр записи 8ми/16ти камер, с параметрами записи 25fps D1 2Mb на 1 канал.

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