Копирайтер

Шаблонные заявки сразу отклоняются. Требуются сотрудники на утренние часы и дневное время!!! Работа организованатаким образом - Вы пишите в конкретным темам, предлагаются источники. Дополнительную информацию (на своё усмотрение) ищите самостоятельно, подбираете картинку, копируете в нашу систему, она ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хотелось бы найти копирайтера на длительное проектное сотрудничество.
В обязанности будет входить: написание статей, новостей, обзоров,слоганов, частичная правка инструкций, тексты для рассылок.
Теперь о фирме: Есть такая группа компаний "Альгис" и в ней бренд "SPYMAX". Сфера деятельности: охрана и видеонаблюдение. Сайты www.algis.ru и www.spymax.ru. Основное поле деятельности как раз тут.
С оплатой будем договариваться отделано по каждой работе.
Первой статьёй будет новость о новой прошивке для регистраторов RS2508, RS2516, позволяющая осуществлять одновременный просмотр записи 8ми/16ти камер, с параметрами записи 25fps D1 2Mb на 1 канал.
Почта для связи [email protected]
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