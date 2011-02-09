Ищу копирайтеров/рерайтеров

Ищу копирайтеров для работы в команде. Суть работы будет сводиться к написанию статей на различные тематики. Главное в работе - скорость и невысокая цена. Шлите заявки все желающие, несмотря на количество уже размещенных предложений.

Оплата работы через Webmoney или Яндекс.Деньги после выполнения заказа.

В комментариях прошу оставлять ваше предложение, в котором укажите цену за 1000 символов копирайта/рерайта. В личку, пожалуйста, не пишите.