Требуется копирайтер на удаленную работу

Шаблонные заявки сразу отклоняются. Требуются сотрудники на утренние часы и дневное время!!! Работа организованатаким образом - Вы пишите в конкретным темам, предлагаются источники. Дополнительную информацию (на своё усмотрение) ищите самостоятельно, подбираете картинку, копируете в нашу систему, она ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайтер на постоянную удаленную работу (город проживания не имеет значения). Зарплата зависит от эффективности.
Все заявки отправлять на почту work[собачка]seostock.com.ua с темой письма "Вакансия - копирайтер".
В письме обязательно указать:
1. Пример написанной Вами статьи на 2000-3000 символов (без учета пробелов - можно проверить в редакторе Word, в нижнем левом углу, кнопка "Число слов").
2. Средняя скорость написания подобной статьи (2000-3000 символов) для тематики средней сложности для Вас как копирайтера.
3. Сколько дней в месяц Вы готовы уделить написанию статей?
4. Сколько часов в день Вы готовы уделить написанию статей?
5. Предпочтительные тематики для написания статей.
6. Ожидаемая оплата Вашего труда.
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