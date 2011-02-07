Требуется копирайтер на удаленную работу

Требуется копирайтер на постоянную удаленную работу (город проживания не имеет значения). Зарплата зависит от эффективности.

Все заявки отправлять на почту work[собачка]seostock.com.ua с темой письма "Вакансия - копирайтер".

В письме обязательно указать:

1. Пример написанной Вами статьи на 2000-3000 символов (без учета пробелов - можно проверить в редакторе Word, в нижнем левом углу, кнопка "Число слов").

2. Средняя скорость написания подобной статьи (2000-3000 символов) для тематики средней сложности для Вас как копирайтера.

3. Сколько дней в месяц Вы готовы уделить написанию статей?

4. Сколько часов в день Вы готовы уделить написанию статей?

5. Предпочтительные тематики для написания статей.

6. Ожидаемая оплата Вашего труда.