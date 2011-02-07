Требуется талантливый копирайтер

Добрый день. Срочно нужен 1 помощник рерайтер, который бы разбирался в ай-ти тематике. Хочу обратить внимание, что мне нужен человек, который знает терминологию, а не просто будет делать уникальный текст. Оплата - 0,8$ за 1000 ...