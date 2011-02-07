Требуется талантливый копирайтер

Проекту с посещаемостью 10тыс в день требуется журналист на постоянной для ведения ленты новостей. Требования к кандидату: - грамотный и легкий к восприятию язык - опыт работы в печатных или электронных СМИ (присылайте примеры ...
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Ищу талантливого копирайтера для написания статей различных (чаще - бизнес) тематик.
Указывайте сразу цены за 1000 знаков без пробелов +/-.
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