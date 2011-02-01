Требуется недорогой копирайтер на англ. языке

Нужно по фотографии составлять описание оной с заказанным ключевым словом. Работа на постоянной основе, в сутки требуется делать от 25 таких обзоров. Оплата производиться каждый день после сдачи работы по заданному ТЗ. Средняя ЗП $500 ежемесячно у тех кто уже работает со мной.

Для более подробного описания и тонкостей пишите на e-mail: [email protected]

тот кто сильно впечатлительный в плане амбиций просьба не беспокоить.