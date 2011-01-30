Авторы для нфоримационно-новостного ресурса

КопирайтингЗакрыт4 заявки174 просмотра
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Информационно-новостному ресурсу mzk1.ru требуются авторы.

В работу автора входит написание и публикация:

1. статей на криминальную или околокриминальную тему. То есть это могут быть биографии криминальных деятелей, деятельность преступных группировок и т.д. (рерайт, копипаст)

2. новостей из мира происшествий и криминала. (рерайт)

3. рерайта (изменение) актуальных новостей, а также статей с других источников.

В общем все, что касается криминального мира.

Уникальность текста статьи при рерайте должна быть не менее 10%.

Количество знаков в статье от 1000 и больше.

Интересуют Ваши расценки, а также манера письма.

От Вас – Ваш e-mail. На него мы высылаем Ваш Ник и доступ к проекту как автора сайта.

Условие - не более 2-х статей в день.

Желательно знание wordpress.

Так как доступ высылаем всем прошедшим авторам, просьба не флудить. За это пожизненный бан как автора нашего проекта.

Деньги переводим каждые 4 дня.

13 лет назад
Krime
Денис 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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