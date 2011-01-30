Авторы для нфоримационно-новостного ресурса

Нужен журналист на постоянной основе, для написание статей на различные темы для модного журнала. оплата 1 раз в неделю по понедельникам. темы: Здоровья, Психология, Модные тренды, Путешествия.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Информационно-новостному ресурсу mzk1.ru требуются авторы.
В работу автора входит написание и публикация:
1. статей на криминальную или околокриминальную тему. То есть это могут быть биографии криминальных деятелей, деятельность преступных группировок и т.д. (рерайт, копипаст)
2. новостей из мира происшествий и криминала. (рерайт)
3. рерайта (изменение) актуальных новостей, а также статей с других источников.
В общем все, что касается криминального мира.
Уникальность текста статьи при рерайте должна быть не менее 10%.
Количество знаков в статье от 1000 и больше.
Интересуют Ваши расценки, а также манера письма.
От Вас – Ваш e-mail. На него мы высылаем Ваш Ник и доступ к проекту как автора сайта.
Условие - не более 2-х статей в день.
Желательно знание wordpress.
Так как доступ высылаем всем прошедшим авторам, просьба не флудить. За это пожизненный бан как автора нашего проекта.
Деньги переводим каждые 4 дня.
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