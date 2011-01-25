Копирайтер-рерайтер на постоянку

Итак, в связи с расширением нам требуется еще один копирайтер, который будет время от времени привлекаться к сотрудничеству. Требования: 1. умение связно писать 2. толерантность к правкам 3. хороший английский ваша цена – 1.8-2.1 доллара за 1000 знаков без пробелов. Также ...
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Требуется умелый с опытом сео-писатель, рерайтер, копирайтер и просто ответственный человек.
Небольшая стоимость статей (1 у.е.) компенсируется ежедневностью, постоянством и небольшим обьемом статьи.
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