Копирайтер-рерайтер на постоянку

Итак, в связи с расширением нам требуется еще один копирайтер, который будет время от времени привлекаться к сотрудничеству. Требования: 1. умение связно писать 2. толерантность к правкам 3. хороший английский ваша цена – 1.8-2.1 доллара за 1000 знаков без пробелов. Также ...