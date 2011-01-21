Копирайтер

Требования:

Высшее или незаконченное высшее образование;

Возраст - от 26 лет;

Опыт работы от 3 лет;

Умение генерировать идеи (концепт);

Опыт создания резонансных рекламных кампаний;

Отличное знание украинского и русского языков;

Наличие портфолио, демонстрирующего способность генерировать яркие креативные идеи!

Обязанности:

Написание текстов: новостей, пресс-релизов, статей, комментариев для форумов;

Редактирование текстов от клиентов;

Разработка формул позиционирования;

Создание неймов и слоганов;

Разработка легенд;

Создание сценариев рекламных роликов;

Разработка концепций BTL акций.

Приветствуется:

Опыт работы в рекламном агентстве;

Знание английского языка.

Мы предлагаем выгодные условия в удаленном режиме работы.

Если Вас интересуют интересные проекты, конкурентная оплата и долгосрочное сотрудничество, Вам нужно отправить свое резюме и портфолио на электронный адрес [email protected]

Затем, Вам нужно будет написать тестовый текст в нужном нам стиле.