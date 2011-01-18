Нужен рерайтер на постоянной основе

Здравствуйте. На постоянную удаленную работу требуются копирайтер, для текстового наполнения сайта http://visage.biz.ua/ и поддержки. Задачи: - Поиск актуальной информации в интернете, которая соответствует тематики сайта - Размещение информации на сайте (управление через панель управления) - Друпал - Продвижение сайта в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача такова:
Человек, далекий от копирайтинга — пишет обзор своими словами.
Необходимо корректировать такие статьи, добавлять правильные обороты, проверять орфографию.
Тематика статей: apple устройства (ipod, iphone, ipad).
В неделю нужно рерайтить 4-6 статей.
В каждой статье 1200 знаков.
Прошу указывать цену именно за это число знаков.
Заявки скрыты от других участников, пишите все, что считаете нужным.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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