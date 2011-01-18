Нужен рерайтер на постоянной основе

КопирайтингЗавершен59 заявок845 просмотров
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Задача такова:

Человек, далекий от копирайтинга — пишет обзор своими словами.

Необходимо корректировать такие статьи, добавлять правильные обороты, проверять орфографию.

Тематика статей: apple устройства (ipod, iphone, ipad).

В неделю нужно рерайтить 4-6 статей.

В каждой статье 1200 знаков.

Прошу указывать цену именно за это число знаков.

Заявки скрыты от других участников, пишите все, что считаете нужным.

13 лет назад
Ookami
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 отзывов
Выбранные исполнители
sound
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
13 лет назад
$100
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
natainua
Наталья 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$1
Работаем на постоянной основе, очень довольна сотрудничеством и качеством текстов. Спасибо!
О сотрудничестве с Еленой могу сказать, довольна на все 100. Спасибо!
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