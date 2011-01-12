Редактор (рерайтер) технического портала

Информационному порталу требуется ГРАМОТНЫЙ человек, умеющий делать КАЧЕСТВЕННЫЕ (уникальные) рерайты небольших русскоязычных текстов (до 1000 знаков) на тему смартфонов, планшетов, КПК и прочих мобильных гаджетов.

Требования к кандидату:

- Наличиие портфолио (ссылки на рерайты технических текстов с возможностью сравнить с оригиналом)

- Грамотность (пожалуйста, без опечаток и с запятыми, а то уже надоело :-)

- Пунктуальность (филонить по несколько дней НЕ допускается!)

Обязанности:

- Необходимо ЕЖЕДНЕВНО находить/выбирать (источники будут предоставлены) и добавлять на сайт по 1-2 новости, но так, чтобы за неделю получалось около 10 (+/-) штук.

Цена за готовый пост на сайте 40 руб (в течении испытательного срока 1 мес. - 30 руб).

P.S. Если мне очень понравятся Ваши рерайты, буду готов сократить испытательный срок и платить по 50 руб. за пост.

С предложениями пишите сюда [email protected] или в ICQ 6280709