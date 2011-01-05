Для постоянного сотрудничества ищем хорошего копирайтера.

- Вы должны уметь написать с нуля уникальный SEO-текст по заданной тематике на русском и украинском языках

- Вы должны уметь написать с нуля уникальный SEO-текст по заданной тематике с учетом определенных требований на русском и украинском языках

- Вы должны уметь сделать грамотный быстрый глубокий рерайт любого текста на русском и украинском языках

- Вышеперечисленные навыки на английском языке - большой плюс

- Высокая скорость работы и постоянный контакт (Skype, Email, ICQ и т.д.).

- Только для жителей Украины, еще лучше – Киев, т.к. для хорошего копирайтера будет возможность перейти на постоянную работу в офисе в Киеве.

В заявке укажите стоимость текста на 1000 символов для

- написания текста на русском/украинском языке

- написания текста на английском языке

- рерайта текста на русском/украинском языке

- рерайта текста на английском языке

Выбранному кандидату для теста будет предоставлена статья на 1000-2000 символов для написания или рерайта (на выш выбор). Тестовая статья оплачивается в размере 50% обычной вашей стоимости работы.

Просьба компании и студии не тратить свое время, это вакансия только для частных копирайретов.