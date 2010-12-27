Русскоязычный блоггер

Требуется копирайтер для написания большого объема текстов. Около 100к-120к знаков на технические темы. Оплата для начала 80р за 1000 знаков Оставляйте заявки здесь. В личку просьба не писать. Указывайте координаты для связи с вами. Предпочтительно icq Возможна предоплата и ...