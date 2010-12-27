Написание текстов Бухгалтерской тематики (5шт.): Тестовое задание - Нулевая отчетность Текст 2000 знаков. Текст должен структурированным, максимум полезной информации. Если Вы готовы работать, присылайте сделанное задание. Оплата по количеству знаков без пробелов. Оплата 1 $ за 1000 знаков при рерайте ...
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Нужен русскоязычный блоггер. 3-4 поста в неделю. Тематика - туризм.
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