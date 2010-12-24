Копирайтинг

На постоянную работу требуется копирайтер/рерайтер, а в дальнейшем корректор текстов пропущенных через гугл переводчик в одном лице. Подробнее: На данный момент требуется делать описания к товарам(генераторы, двигатели и т.п.), статьи от 1000 знаков. В дальнейшем нужно будет ...
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