Denis-Petrov

- Мобильные приложения9 заявокЗакрыт7 лет назад
Регистрация к номеру мобильного. Загрузка фото, описание, цена, номер телефона вписывается автоматически. Каждый раздел одной лентой, как в WhatsApp.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно настроить домашнюю Wi-Fi сеть, что бы с любого устройства можно было не только в интернет выходить, но и иметь доступ к общей папке на жестком.Системное администрирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
Перевести несколько страниц с японского на русский.Переводы1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Это будет новостной сайт одного острова,объявления(модуль скину),форум(под джумлу форумы не нравятся,много проблем с выгрузкой фото,думаю взять phpbb и кинуть мост),фотогаллерея,видеогаллерея(через ютуб),местное творчество(музыка с возможностью скачивания),баннеры погоды,валюты,карта приливов\отливов. По магазину,домен 3 уровня,тот же шаблон,доставка продуктов ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт11 лет назад
Сделайте у себя на локальном с интеграцией в шаблон и запишите весь процесс с помощью какой нибудь прогр. Joomla 1.5.23 PHPBB-3.0.10-ru jfusion1.6.0_stable или версию PHPBB и jfusion можно свою со ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно клонировать все статьи в меню в такой же сайт,т.е. отсюда http://yuzhno-kurilsk.ru/ перенести сюда http://ukadm.kurilchane.ru/ Joomla 1.5Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $60
http://yuz.ru/Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт12 лет назад
В данный момент сайт заблокирован,шаблон не сложный,сделать клон.Веб-программирование11 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется человек хорошо знающий Joomla,хорошее знание HTML, CSS и PHP,умение создавать шаблоны Joomla для совместной работы.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт12 лет назад
www.*****.ruСайты «под ключ»20 заявокЗакрыт13 лет назад
Переделать расписание уроков из Excel в WordПрочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Консультация по оборудованию для Wi-Fi - Wi-Max сети. Наименование необходимого оборудования, примерные цены.Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Консультация по Wi-Fi - Wi-Max сетиПрочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Копирайтинг для периодических заказов. Первая работа на 15 текстов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад