Denis-Petrov

Денис Denis-Petrov

 
40 летРоссия/Новосибирск
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
el-madridist
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Перенести все статьи из меню одного сайта в такой
Хороший заказчик. Всё чётко как по заказу так и по оплате. Рекомендую.
Всё сделал хорошо и быстро, хорошее знание Joomla.
Ответный отзыв
stepashkaj
Юлия 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Переделать расписание уроков из Excel в Word
Замечательный работодатель! Приятный в общении. Понятное задание и своевременная оплата.
Сделано всё очень быстро и красиво,хороший специалист,всем советую.
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alex_unixoid
Александр 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Консультация по Wi-Fi - Wi-Max сети
Отличный заказчик! Четко поставлена задача, мгновенная оплата по факту завершения работы Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Очень надежный и приятный в общении человек
Отличный специалист. Всем советую.
Ответный отзыв
MartiX
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Копирайтинг
Хороший заказчик, рекомендую всем!
Работа выполнена в срок и хорошо. Претензий к исполнителю нет. Спасибо.
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